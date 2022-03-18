Протест под обстрелами: в ДНР решились провести митинг из-за мобилизации

Донецкая Народная Республика (ДНР) переживает самую массовую мобилизацию за восемь лет своего существования. Если за относительно спокойные 2016-2021 годы военная служба успела стать, по сути, одним из способов трудоустройства со стабильной зарплатой, то теперь в подразделения Народной милиции ДНР забирают практически всех мужчин, подходящих по возрасту — и часто они с трудом могут связаться с семьями. А некоторые рассказывают, что оказались в России.

В пятницу, 18 марта в ДНР создали комиссию по отсрочке от мобилизации. Там принимают заявления от работодателей с просьбой освободить от призыва тех или иных сотрудников. Затем коллегия из министров экономического блока будет решать — относятся ли эти люди к категории «востребованных гражданских служащих и работников, которые заняты в сферах обеспечения продуктовой безопасности, энергетической безопасности и жизнедеятельности Республики». Если да — у них будет шанс получить отсрочку на шесть месяцев.

Всеобщую мобилизацию в ДНР объявили еще 19 февраля — сразу после указа о массовой эвакуации мирных жителей. Вскоре после этого — вечером 21 февраля, Москва признала ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала военную операцию на Украине. С тех пор в центре внимания были бои за пригороды Киева, окружение Харькова и Мариуполя, ракетные удары по Львовской области и многое другое. Но вспомнить о Донецке заставила трагедия 14 марта, когда в центре города упала ракета «Точка У». В результате погиб 21 человек — пассажиры проезжавшего автобуса, посетители банка и случайные прохожие.

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На произошедшее обратил особое внимание президент России. Владимир Путин назвал удар по городу кровавым терактом и сообщил, что такие обстрелы продолжаются все последние дни.

Как сообщили власти ДНР, «Точку У» удалось сбить на подлете к цели — правительству республики или бывшему зданию администрации Донецкой области Украины на бульваре Пушкина, 34. От места падения ракеты на улице Университетской до него около 200 метров.

У случившегося сразу появилось объяснение об «информационных провокаторах», которые умышленно пытались собрать жен и детей военнослужащих Народной милиции возле дома правительства на митинг против мобилизации, чтобы жертв атаки было больше. Первым эту версию в эфире Первого канала высказал руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров, затем ее еще несколько дней обсуждали в политических ток-шоу.

В качестве доказательства этой версии приводились призывы в соцсетях и ролики с обращениями женщин, рассказывающих, что их мужей или сыновей забрали в военкомат, и с тех пор о них ничего не известно. Организатором несостоявшейся акции (ракета упала в 11:30, а собрание, согласно версии, планировалось на полдень) называли «Союз солдатских матерей Донбасса». У них есть чат в Telegram, но он закрыт для посторонних.

Как стало известно NEWS.ru, после начала массовой мобилизации мужчин от 18 до 55 лет некоторые жители ДНР действительно пытаются объединяться, чтобы узнать, где находятся и живы ли их близкие.

«Утром 25 февраля моему сыну, студенту четвертого курса Донецкого национального университета, позвонили из деканата и потребовали явиться в военкомат по месту прописки, — рассказала дончанка Евгения. — В случае отказа — уголовное наказание. Поэтому сын собрался и в тот же день поехал в военкомат. Их вывезли на какой-то вроде полигон, где они жили в большом помещении, похожем на спортзал... Никто им ничего не рассказывал, не объяснял. Последний звонок от сына был со словами „Нас куда-то увозят“ — и больше связи с ним нет».

Другие собеседницы в Донецке рассказали, что их родственников, по их словам, отправили в Россию. Возможно, с целью подготовки. Анна из Макеевки утверждает, что ее сын звонил и рассказал, что находится в Белгороде.

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«Вроде бы им сказали, что они пройдут обучение, а потом будут в Николаеве и Херсоне охранять общественный порядок, что никто их на передок (передовую — прим. ред.) не пошлет, — сказала она. — Последний раз сын звонил мне с чужого российского номера».

Еще одна жительница Донецка сообщила, что ее сын звонил из Крыма и говорил, что их, возможно, будут перебрасывать под Мариуполь. Женщина обеспокоена тем, что у призывников «нет опыта совершенно никакого», а их могут отправить «воевать против профессиональной армии».

«Пока без комментариев», — ответил на вопрос о рассказах призывников про переброску в Россию начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Андрей Заблоцкий.

Чтобы узнать о судьбе своих мобилизованных родственников, в ДНР можно обратиться к депутатам Народного совета. Как сообщает государственное Донецкое агентство новостей на получение сведений могут рассчитывать только супруга, родители или дети призывника, которые предъявят соответствующие документы. Хотя предварительную информацию обещают дать и по телефону — горячая линия была создана буквально за несколько дней до несостоявшегося митинга 14 марта.

Стоит отметить, что прием родственников призывников тоже ведется совсем недалеко от места падения «Точки У» — на Университетской, 19. Там находится офис общественного движения «Донецкая республика», в котором состоят 74 из 100 депутатов республиканского парламента.

«Я пришла, людей было немного, три человека всего, — рассказала о своем посещении этого места собеседница одна из жительниц ДНР. — Написала заявление, что мой сын был мобилизован 1 марта по списку предприятия, и с 5 марта его местонахождение неизвестно. Тут все пишут такие заявления, принимают их девушки в камуфляже, больше внимания уделяя документам, подтверждающим родство. Заявления принимают — и на этом все. Предлагают позже звонить или приходить узнавать».

Тут же предлагают найти пропавших жителей сел и городов, перешедших под контроль ДНР уже после 24 февраля. Но сотрудники сами оговариваются, что шансов мало — мужчины призывного возраста уже наверняка мобилизованы.

«У меня сын в Волновахе работал на почте. Не можем связаться уже неделю», — говорит пожилой мужчина, держа в руках папку с документами. Он возмущен, что жителей города, из которого украинских военных вытеснили только на этой неделе, так быстро забирают в подразделения ДНР.

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Масштабы мобилизации в ДНР действительно очень серьезные. Призывников, которые сами не пришли в военкоматы, забирают у магазинов и супермаркетов. Автобусы для них стоят у Мариупольской развилки и площади Бакинских комиссаров — крупных перекрестках внутри города. Патрули останавливают общественный транспорт и автомобили. Покинуть ДНР у подпадающих под мобилизацию не получится: по дороге к российской границе несколько постов, на которых вручают повестки и возвращают в Донецк.

28 февраля глава республики Денис Пушилин говорил, что «есть тенденция к завершению» мобилизации и осталось только «добрать необходимое количество резервистов». Процесс пока продолжается, а в резерв берут даже с серьезными проблемами со здоровьем.

«Резервы необходимы, поскольку мы имеем дело с оголтелым противником, который применяет запрещенные методы войны. Мы должны быть застрахованы от того, что противник начнет контрнаступление и станет занимать освобождённые пункты», — заявил Пушилин уже 17 марта.

Однако тревожная информация о том, что издан дополнительный приказ, расширяющий мобилизацию на мужчин до 65 лет, не подтвердилась. «Данный приказ не соответствует действительности и распространяется в сети Интернет с целью дестабилизации обстановки в Донецкой Народной Республике», — утверждается на официальном сайте «ДНР Онлайн».

Тем не менее, одна из инициативных групп рассматривает идею уличной акции в связи с мобилизацией в воскресенье, 20 марта. Один из участников предполагаемого митинга, представившийся Романом, сказал, что после ракетного удара, случившегося 14 марта, активисты очень опасаются, поэтому до сих пор не выбрали место сбора.