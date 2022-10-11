В ДНР рассказали, откуда и как поступает оружие на Украину Герой ДНР Авидзба: оружие на Украину поступает на поездах из Польши

Фото: Stefan Sauer/dpa/globallookpress.com

Герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз) сообщил в эфире Первого канала, что вооружение на территорию Украины поступает на поездах из Польши. По его словам, затем вагоны с оружием цепляют к пассажирскому составу.

Везут (вооружение) с территории Польши, мы не можем ударить по Польше. Дальше они цепляют их (вагоны с оружием) к гражданскому составу. Едет гражданский состав, и два-три вагона цепляют с оружием, — сказал Авидзба.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что систему ПВО в Донецкой Народной Республике усиливают с учетом поставок ВСУ западного вооружения. По его словам, западные страны все более явно становятся участниками конфликта.

Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS. Дальность их применения составляет порядка 300 километров. Письмо с соответствующим требованием направил в американский конгресс председатель Верховной рады Руслан Стефанчук после ракетного удара России по Украине 10 октября.

Издание Washington Post отмечает, что США вряд ли ускорят поставки нового оружия Киеву или предоставят украинским войскам ракетные комплексы Patriot. По их данным, при оказании военной помощи американские специалисты изучают, обучены ли украинские военные применению данных вооружений и смогут ли на Украине обслуживать эти средства. Между тем системы Patriot уже являются дефицитными в НАТО, по этой причине их не отправят на Украину, пишет газета.