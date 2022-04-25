В ДНР рассказали о значительных невосполнимых потерях со стороны украинцев

Украинские войска несут большие человеческие потери, которые некем пополнить, заявил в интервью РИА Новости командир добровольческого батальона «Пятнашка» Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба. По его словам, из-за больших потерь с украинской стороны на место профессиональных бригад пришли резервисты без боевого опыта.

Они просто призвали тех резервистов, которые когда-то служили, и они их отправляют. Это просто, как сказать, овцы на съедение волкам, потому что они не сопротивляются, они пачками гибнут, пачками попадают в места заключения, поэтому тут толку от них нет, — сказал Авидзба.

Ранее Авидзба заявил, что Вооружённые силы Украины начали экономить боеприпасы на фоне «снарядного голода» и уничтожения множества складов. По его словам, в настоящее время ощущается «снижение градуса» напряжённости с украинской стороны, хотя ВСУ могут заявлять, что экономят силы перед контрударом.

Он также утверждает, что Украина планировала наступление на Донбасс до начала спецоперации. По мнению военного, Москва опередила Киев лишь на несколько часов. По словам Авидзбы, украинские военные не были готовы к действиям России, связи у них нарушились, поскольку они готовились к наступлению, однако им пришлось переходить в оборону.