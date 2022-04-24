В ДНР рассказали о заканчивающихся боеприпасах у украинских войск

Командир добровольческого батальона «Пятнашка» из ДНР Ахра Авидзба заявил, что вооружённые силы Украины (ВСУ) начали экономить боеприпасы. У них проявляется «снарядный голод», отметил он в беседе с РИА Новости.

Где-то мы их двигаем, где-то они пытаются [артиллерией] нас подавлять, но малоуспешно, видать, что наши ВКС не зря существуют. Есть склады, очень много подразбили, и пополняться, видать, неоткуда, — предположил комбат.

По его словам, ощущается «снижение градуса» напряжённости с украинской стороны, что о многом говорит. В ВСУ, конечно, могут заявлять, что экономят силы перед контрударом, но это не так, пояснил Авидзба.

Лучше пусть они соберут мозги в кучу и пойдут уже по домам, потому что мы понимаем, как они себя обычно ведут, и уже за восемь лет научились их анализировать, — добавил комбат.

Ранее стало известно, что Ахра Авидзба заявил о намечавшемся на Украине наступлении в Донбассе до начала спецоперации. Москва опередила Киев лишь на несколько часов, отметил он. Украинские военные не были готовы к действиям России, связи у них нарушились, поскольку готовились к наступлению, а пришлось переходить в оборону.