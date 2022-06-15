В ДНР рассказали о продвижении войск в районе Славянска Первый замглавы Министерства информации ДНР Безсонов: войска в районе Славянска продвигаются медленно, но уверенно

Фото: dan-news.info

Войска ДНР в районе Славянска продвигаются медленно, но уверенно, сообщил первый замглавы Министерства информации республики Даниил Безсонов. Бойцы настроены позитивно и идут вперёд, посёлок за посёлком, отметил он в разговоре с ИА SM-News. По словам чиновника, действия пехоты, спецназа, артиллерии и авиации сейчас слаженные, как часовой механизм.

По поводу фронта, в принципе, всё без перемен. Есть успехи на северном направлении в районе Славянска, со стороны Изюма и Лимана. Ребята там на позитиве. Они продвигаются медленно, но уверено, посёлок за посёлком, — сказал Безсонов.

Он также рассказал о частых в последнее время попаданиях снарядов по многолюдным местам городов ДНР, в частности под удар попадают Горловка, Ясиноватая и Донецк.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее сообщил, что украинские военные цепляются за Северодонецк и Лисичанск, чтобы измотать ВС РФ и выиграть время. По его словам, наступление российской армии в Лисичанске идёт медленно и тяжело, поэтому прогнозы пока делать трудно.

Он добавил, что российские войска могут нанести противнику крупное поражение, если окружат его группировку в районе Лисичанска, Северодонецка и Золотого. На данный момент этого не произошло и для ВСУ весьма рационально сражаться в городской застройке, а не отступать, считает Стрелков.