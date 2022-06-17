В ДНР рассказали о потерях ВСУ Замглавы Мининформа ДНР Безсонов рассказал о потерях ВСУ

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Сожженная украинская военная техника

Украинские военные несут серьёзные потери, но подсчитать их пока не удаётся, заявил первый замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов ИА SM-News. Точные данные станут известны позже, когда будут подводить итоги по количеству убитых и пленных, отметил он.

Бойцы, которые находятся в непосредственном огневом контакте, вряд ли на данный момент смогут подсчитать, какие потери у противника. Это уже потом, когда трупы будем подсчитывать и пленных, тогда уже будет понятно. Святогорск, там сейчас населённый пункт, насколько мне известно, полностью под нашим контролем. Сейчас там спецназ и другие «музыкальные», так сказать, подразделения проводят зачистки именно лесов, — сказал Безсонов.

Союзные силы ДНР и России на Донецком направлении обходят Авдеевку, но пока что не продвигаются, так как противник серьёзно укрепился, добавил замглавы. По его словам, союзники наступают меньшими силами, чем обороняется ВСУ.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли ранее сообщил, что украинская армия ежедневно теряет примерно 100 человек убитыми и до 300 ранеными по мере продвижения военной операции РФ. Генерал подчеркнул, что не хотел бы раскрывать точные данные о потерях ВСУ, которые есть у Пентагона.