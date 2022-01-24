В ДНР рассказали о подготовке украинских силовиков к наступлению

Вооружённые силы Украины ведут активную подготовку к наступлению в Донбассе, сообщили в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики. По данным ведомства, сейчас украинские военные проводят усиление штурмовых групп, в частности, поступил приказ о досрочной выписке из госпиталей механиков-водителей и наводчиков. Есть информация о переброске военной техники, пишут РИА Новости.

Нами зафиксировано проведение в украинских вооружённых формированиях, находящихся в зоне так называемой операции объединённых сил, мероприятий по подготовке к наступлению, — сказано в сообщении.

По словам представителя Народной милиции, в ряде подразделений приостановлены отпуска для всего личного состава, а командирам приказано быть в пунктах временной дислокации. Этот приказ распространяется на первую отдельную танковую бригаду, а также танковые батальоны 53-й и 54-й механизированных бригад и 58-й отдельной мотопехотной бригады силовиков.

При этом происходит досрочная выписка из госпиталей механиков-водителей и наводчиков. Сообщается о прибытии в танковые батальоны комиссии из штабов бригад для осуществления контроля за подготовкой вооружения и военной техники. Проводятся проверки установки элементов динамической защиты на бронетехнику, пополнения боеприпасов и топлива.

Получены достоверные сведения о прибытии для проведения провокаций в район Авдеевки (город в нескольких километрах от Донецка под контролем Киева. —NEWS.ru) сорока военнослужащих третьего отдельного полка специального назначения, ранее прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании в 142-м учебно-тренировочном центре ССО, — отметили в ДНР.

Также в ведомстве ДНР подчеркнули, что к линии соприкосновения направляются самоходные реактивные установки разминирования УР-77, идёт процесс усиления передовых частей и штурмовых групп установками разминирования УР-83П. С их помощью можно проделать проходы в минных полях размером от шести до 14 метров.

Кроме того, из Одесской области начата передислокация подразделений 28-й бригады ВСУ, при этом это происходит под легендой плановых тактико-специальных учений.

Ранее сообщалось, что в случае если Киев перейдёт к силовому решению конфликта в Донбассе, со стороны ДНР последует адекватный ответ, в результате чего армии Украины будет нанесён невосполнимый ущерб. В связи с этим в Народной милиции украинцам предложили отказаться от участия в боевых действиях.