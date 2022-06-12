В ДНР проведут торжественные линейки 1 сентября во всех школах Министр образования ДНР: линейки 1 сентября пройдут во всех школах республики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков заявил, что торжественные линейки планируется провести во всех школах Донецкой Народной Республики 1 сентября в честь начала учебного года. Глава ведомства отметил, что школы по мере освобождения территорий ДНР школы будут приводиться в порядок и открываться. Он выразил надежду на то, что киевские войска будут далеко отброшены, чтобы люди смогли жить мирно, пишет ТАСС.

Школы в очном режиме работают, открываются в Мариуполе. По мере ремонта, по мере освобождения территорий ДНР школы будут приводиться в порядок и открываться. Надеемся, что киевские войска будут далеко отброшены, и мы мирно будем жить, — рассказал Кушаков.

Он добавил, что в настоящее время занятия проходят по учебным пособиям полученным в 2015 году. Министр подчеркнул, что в школах, где идут занятия, работают по российским образовательным стандартам и программам на русском языке.

В военно-гражданской администрации Херсонской области ранее заявили, что военный комендант региона приказал военнослужащим вооружённых сил Украины, оставшимся в регионе, добровольно явиться в комендатуру и сдать оружие. Отмечается, что приказ «Об усилении мер общественной безопасности» был подписан 9 июня. В администрации области подчеркнули, что в случае выполнения приказа не будут привлекать к уголовной ответственности украинских военных.