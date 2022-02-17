В ДНР приняли решение эвакуировать жителей населённого пункта

Глава администрации посёлка Александровка Константин Чалый заявил, что власти самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) приняли решение об эвакуации жителей населённого пункта, который находится в пригороде Донецка. По его словам, решение было принято из-за растущей напряжённости на линии соприкосновения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение по эвакуации жителей посёлка принято, но когда она начнётся, пока неизвестно. Точного алгоритма действий на случай эвакуации пока тоже нет, — сообщил Чалый.

В ДНР и ЛНР заявляют о значительном наращивании сил ВСУ на линии соприкосновения. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что с начала суток по территории республики выпущено более 100 мин различного калибра и более 10 гранат разного типа.

Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что на подконтрольной Киеву части Донбасса зафиксировано прибытие иностранных СМИ, которые призваны в нужном свете поддержать наступательную операцию украинских силовиков. По его словам, на месте работают журналисты американских телеканалов CNN, NBC, а также румынского телеканала ANTENA TV. Ситуацию с якобы обстрелом детского сада военными ЛНР он назвал «фарсом».