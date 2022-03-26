В ДНР при обстрелах ВСУ получили ранения более 30 мирных жителей

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о более 30 пострадавших жителях республики. Они получили ранения при обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что огонь вёлся по Мариуполю, Новобахмутовке и поселку Володарское. Дату обстрелов в представительстве не назвали, указав лишь о 34 пострадавших.

Российские Вооружённые силы, которые в ходе спецоперации наносят удары лишь по военной инфраструктуре Украины и её армии, оказывают поддержку группировкам ДНР и ЛНР в их наступлении.

Ранее стало известно, что начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о новых фактах воспрепятствования националистами выходу мирных жителей из населённых пунктов на Украине. В Чернигове националисты расстреляли мирных жителей за просьбу выйти из города в безопасные районы, отметил он.