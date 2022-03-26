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В ДНР при обстрелах ВСУ получили ранения более 30 мирных жителей

00:49, 28 марта 2022
В ДНР при обстрелах ВСУ получили ранения более 30 мирных жителей Мариуполь Фото: V Ictor/XinHua/Global Look Press
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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о более 30 пострадавших жителях республики. Они получили ранения при обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что огонь вёлся по Мариуполю, Новобахмутовке и поселку Володарское. Дату обстрелов в представительстве не назвали, указав лишь о 34 пострадавших.

Российские Вооружённые силы, которые в ходе спецоперации наносят удары лишь по военной инфраструктуре Украины и её армии, оказывают поддержку группировкам ДНР и ЛНР в их наступлении.

Ранее стало известно, что начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о новых фактах воспрепятствования националистами выходу мирных жителей из населённых пунктов на Украине. В Чернигове националисты расстреляли мирных жителей за просьбу выйти из города в безопасные районы, отметил он.

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