В ДНР пообещали атаковать жителей Украины, взявших в руки оружие

Все граждане Украины, взявшие в руки оружие, будут считаться военнослужащими, об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт ТАСС. Он также отметил, что спецоперация ВС РФ на Украине идёт по плану, силы ДНР продолжают выдавливать националистов из Мариуполя.

Народная милиция ДНР исходит из того, что все жители Украины, которые взяли в руки оружие, являются военнослужащими, — сказал Басурин.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в случае нападения на российских военных с оружием в руках ВС РФ будут вынуждены атаковать в ответ. Так Песков прокомментировал недавнее постановление украинской власти о раздаче оружия всем гражданам на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «бойней» раздачу оружия населению Украины. Она также предупредила о трагических последствиях подобных действий украинских властей. Захарова добавила, что оружие может попасть в руки далеко не тех людей, кто будет защищать родину, а тех, кто использует его в целях личной наживы или для расправы над мирными жителями.