ДНР отказалась от массовых мероприятий 9 мая из-за угрозы обстрелов

09 мая 2021 г. Донецкая область / Фото Alexander Rekun/Global Look Press

В Донецкой Народной Республике 9 мая пройдёт без парада Победы и без шествия «Бессмертного полка» из-за опасений, что Вооружённые силы Украины могут начать обстрелы мест массовых скоплений людей, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт РБК. Он подчеркнул, что отменённые мероприятия обязательно состоятся, но только после выхода ДНР на конституционные границы.

Противник не то чтобы может обстрелять большое скопление людей, он точно обстреляет, если у него будет такая возможность. Что касается Бессмертного полка, этот вопрос ещё, скажем так, прозаичней. Потому что на него людей выходит гораздо больше, — сказал он.

Ранее Министерство здравоохранения ДНР сообщило о пяти погибших и 23 пострадавших после ракетного обстрела Кировского района в Донецке. Представители ведомства уточнили, что один из пациентов скончался во время транспортировки в машине скорой помощи.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков накануне заявил, что в воздухе над Херсоном были сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты «Точка-У». Кроме того, российская ПВО отразила удар «Точкой-У» по жилым районам Изюма в Харьковской области. Его целью была больница, где размещён российский медицинский отряд, помогающий местному населению.