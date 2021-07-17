В ДНР не слышали о планах США по штурму Донецка

Замначальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин прокомментировал заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о разработке военными США плана по штурму Донецка. Об этом сообщает KP.RU.

Он отметил , что ничего не слышал о подобных планах, хотя добавил, что теоретически план мог разрабатываться и он оказался бы успешным из-за слабости ДНР и её вооружённых сил.

Почему они этого не сделали, я не знаю, — заключил военный.

Он также не исключает того, что украинское руководство отказалось от таких планов из-за чрезмерной уверенности в собственных силах и «страха крови».

Ранее Саакашвили рассказал, что американцы намеревались захватить Донецк в разгар боёв в Донбассе. По его словам, у США был план по взятию города — и экс-глава ЦРУ, и экс-глава Центрального командования Дэвид Петреус призывали киевские власти к наступлению на Донецк.