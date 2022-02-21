В ДНР объявили общегосударственный режим ЧС из-за прекращения подачи воды

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) объявили режим ЧС государственного уровня из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного питьевого водоснабжения. Как сообщает РИА Новости, местное МЧС работает над подключением системы к подземным скважинам. Насосная станция была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ.

В связи с интенсивными артиллерийскими обстрелами <...> за минувшие сутки зафиксирован ряд нарушений нормальной работы систем жизнеобеспечения, — говорится в заявлении.

МЧС сообщает, что без воды остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 cоциальных объектов, включая больницы. Для населения организовали подвоз техничеcкой воды. C 20 февраля со скважины № 1 водозабора «Майский» начата подача обеззараженной воды в центральную часть Докучаевcка.

Ранее в ДНР сообщили, что подконтрольные Киеву силы открыли огонь по району Васильевка, в котором расположены электроподстанция и насосная станция. В результате нанесённых повреждений село было обесточено, под угрозу поставлена работа пяти фильтровальных станций Донбасса, обеспечивающих водоснабжением более 40 населённых пунктов.