В ДНР объявили «добровольную мобилизацию» для мужчин старше 55 лет

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о «добровольной мобилизации» в республике мужчин в возрасте старше 55 лет. Ранее подобный указ подписал глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Постановляю: внести в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 19 февраля 2022 года №29 «О проведении общей мобилизации» изменение, дополнив пункт 3 абзацем следующего содержания: «Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола в возрасте старше 55 лет в добровольном порядке», — говорится в документе.

Всеобщая мобилизация ранее была объявлена в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, украинские войска ведут обстрелы населённых пунктов республики из различных видов вооружения, и призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей».

Ситуация в ЛНР и ДНР обострилась 17 февраля. Там сообщили о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения. Стало известно, что на помощь жителям Донбасса приезжают представители стран СНГ и Запада, также накануне прибыла передовая группа добровольцев из Крыма.