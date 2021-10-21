Поставляя оружие Украине, Великобритания надеется в итоге получить часть её территории. Кроме того, Лондон рассчитывает на то, что непрекращающийся конфликт в Донбассе будет ослаблять Россию. Такого мнения придерживается депутат Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Ирина Попова, сообщает РИА Новости.

Она пояснила, что у Великобритании обширное колониальное прошлое, поэтому она может быть «неравнодушна» к украинским территориям. По словам Поповой, они могут достаться Лондону в качестве расплаты Киева за поставки оружия.

Депутат добавила, что британским властям проще вооружать Украину, чем помогать ей экономически.

На население им начхать, а вот война против Донбасса, по их мнению, ослабляющая Россию, должна продолжаться вечно, — цитирует агентство парламентария.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Лондон ведёт переговоры с Киевом о поставках вооружения, в частности ракет класса «земля — земля» и ракеты для военных самолётов. В Минобороны Соединённого Королевства эту информацию подтвердили.

В МИД России отметили, что поставки оружия Украине Западом могут поощрить Киев к дальнейшим провокациям в Донбассе, но не будут способствовать урегулированию конфликта. В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона должна вернуться к соблюдению Минских соглашений.