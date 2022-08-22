В ДНР назвали условие для прекращения спецоперации на Украине Замминистра информации ДНР Безсонов: Украину нужно превратить в историческое недоразумение

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Специальная военная операция не закончится после освобождения Донбасса и прилегающих территорий, заявил первый заместитель Министра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, для прекращения конфликта придется превратить Украину в «историческое недоразумение», пишет ИА SM-News.

Любой клочок земли, который останется от Украины, будет местом для установки ракет и артиллерийских систем. Когда мы украинское государство полностью превратим в историческое недоразумение, тогда много чего плохого закончится, — высказался чиновник.

Он также рассказал о ситуации на фронте, отметив, что все идет планомерно, бойцы наступают наименьшими силами, однако огневая мощь на их стороне. Он подчеркнул, что в Донбассе идут тяжелые бои, для которых нужен огромный человеческий резерв.

Безсонов ранее заявил, что силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара. Потери противника он назвал «тяжелейшими».

13 августа сообщалось, что войска ДНР и России взяли под контроль населенный пункт Пески под Донецком. Кроме того, союзные силы подавили пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики.