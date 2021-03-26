В ДНР настаивают на самоподрыве украинских военных под Шумами

https://static.news.ru/photo/4499cdea-8e7a-11eb-ac86-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что обвинение ополчения в обстреле, прозвучавшее со стороны Украины, является информационной провокацией.

По её словам, в Киеве «пытаются обострить и без того накалённую обстановку», возлагая на ДНР вину за гибель своих четверых военных возле посёлка Шумы в Донецкой области.

Сегодняшняя военная авантюра — не первая попытка украинского руководства списать подрыв на минах своих военнослужащих на обстрел и для большей убедительности устроить очередные показательные выступления, инициируя бессмысленные внеочередные встречи на переговорной площадке, — цитирует министра РИА Новости.

Она добавила, что в названное Киевом время в названном районе не было зафиксировано никаких обстрелов, зато через несколько часов началась стрельба со стороны Украины и «произошли два взрыва, характерных для сработавших минно-взрывных устройств».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал страны «нормандской четвёрки» (Украина, Германия, Франция и Россия) сделать всё возможное для сохранения режима прекращения огня в Донбассе. Политик выразил соболезнования близким четверых украинских военных, которые погибли возле посёлка Шумы.