В ДНР из-за обстрелов десятки шахтёров остались под землёй

В Донецкой Народной Республике из-за обстрелов украинских войск свыше 80 горняков не могут подняться на поверхность из двух шахт. Пострадавших среди них нет, сообщается в Telegram-канале Министерства угля и энергетики ДНР. Для вывода шахтёров на поверхность вызван отряд горноспасателей.

В ведомстве уточнили, что в результате обстрелов обесточены шахта имени Челюскинцев и 2-й западный вентиляционный ствол шахты имени Скочинского, которые принадлежат госпредприятию «Донецкая угольная энергетическая компания». Согласно предварительным данным, в первой шахте находятся 25 рабочих, во второй — 61.

Несколько позже в министерстве сообщили, что энергоснабжение на объектах восстановлено, горняки продолжают работать.

В середине марта из-за обстрелов ВСУ в указанных шахтах оказались заблокированными более 130 рабочих. В начале месяца аналогичное происшествие имело место на шахте имени Засядько в Донецке. Там не могли подняться на поверхность 33 горняка, на помощь которым были направлены спасатели.