В ДНР и ЛНР начался призыв военнобязанных

https://static.news.ru/photo/b0d2e846-9327-11eb-b998-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Призыв военнообязанных начался в ДНР и ЛНР. В списках призывников 400 человек.

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник указом поручил провести набор лиц, подлежащих воинской службе на обучение военным специальностям в Народной милиции ЛНР, сообщает «Интерфакс».

Провести с 01 апреля 2021-го по 30 сентября 2021-го мероприятия по обязательному обучению по военно-учётным специальностям солдат и сержантов Народной милиции Луганской народной республики граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учёте или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте, и не пребывающих в запасе <...> в количестве 200 человек, — говорится в тексте указа Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.

Также в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 1 апреля призовут 200 граждан на полгода военной службы.

В ряды Народной милиции на шесть месяцев будут призваны 200 граждан республики в возрасте от 18 до 27 лет, — говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Народной милиции ДНР.

Призыв в ДНР будет длится с 1 апреля по 15 июля 2021 года.

Ранее представители самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские силовики обстреляли из миномёта Горловку (город, находящийся под контролем сил ДНР).

Как сообщал NEWS.ru, телеведущий и руководитель ИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв считает, что страны НАТО готовятся к войне с Россией. Он подчеркнул, что траты блока на вооружение в 23 раза больше, чем у России.