В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) у женщины заподозрили заражение коронавирусом нового типа. Пациентку госпитализировали в инфекционное отделение, сообщила пресс-служба местного Министерства здравоохранения.
Как
9 марта при прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска «Новошахтинск» у неё зафиксировали температуру 37,2. Никаких других признаков инфицирования у пациентки не наблюдается.
Ранее NEWS.ru писал, что Украина из-за распространения COVID-19 по миру ввела ограничения на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) границ с ДНР и ЛНР. Теперь все лица, пересекающие линию разграничения через КПВВ, проходят процедуру осмотра и температурного сканирования.
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