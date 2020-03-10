https://static.news.ru/photo/57b8b458-62ad-11ea-8250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) у женщины заподозрили заражение коронавирусом нового типа. Пациентку госпитализировали в инфекционное отделение, сообщила пресс-служба местного Министерства здравоохранения.

Как уточняется , женщина прибыла из Китая. Первичный контроль она прошла 6 марта в аэропорту Шереметьево в Москве, тест на коронавирус показал отрицательный результат, признаки заболевания у пассажирки отсутствовали.

9 марта при прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска «Новошахтинск» у неё зафиксировали температуру 37,2. Никаких других признаков инфицирования у пациентки не наблюдается.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина из-за распространения COVID-19 по миру ввела ограничения на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) границ с ДНР и ЛНР. Теперь все лица, пересекающие линию разграничения через КПВВ, проходят процедуру осмотра и температурного сканирования.