В действиях Финляндии и Швеции увидели угрозу секретной базе России Обозреватель Атламазоглу: вступление Финляндии и Швеции в НАТО угрожает секретной базе РФ

Фото MFA Russia/via Global Look Press

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО угрожает секретной базе России, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на обозревателя Константина Атламазоглу. Эта база находится на Кольском полуострове, где также расположены большинство атомных подводных лодок Северного флота.

Два возможных члена Альянса могут приблизить его к одному из самых секретных военных форпостов России. На Кольском полуострове находится самая большая концентрация ядерного оружия в мире. Он обеспечивает РФ доступ к Баренцеву и Северному морям и имеет единственные порты в российской Арктике, которые не замерзают круглый год, — считает Атламазоглу.

В свою очередь профессор-исследователя отдела стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени уверен, что расширение НАТО поможет Альянсу следить за российскими манёврами на указанной территории. Но вот для удара по России с севера у него недостаточно сил, отметил Дени.

Накануне министр обороны Швеции Петер Хультквист призвал увеличить военные расходы из-за новой холодной войны стран Запада с Россией. Он предположил, что шведам еще немало времени придется жить «за железным занавесом» в условиях противостояния «демократической Европы и авторитарной России».