В давке на афгано-пакистанской границе погибли люди

Как минимум один человек погиб на границе Афганистана и Пакистана при попытке афганцев бежать из страны, в которой к власти пришли сторонники движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам сына погибшего, 64-летний Сафи Улла в попытке убежать вместе со своей семьёй сначала потерялся в давке, а потом был найден мёртвым.

Как отмечает телеканал, опубликованные кадры в Сети свидетельствуют об «отчаянии», которое царит на КПП Спин-Болдак — Чаман на границе Афганистана и Пакистана. Власти Пакистана заявили, что больше не будут принимать беженцев из Афганистана, пограничный переход пока остаётся открытым.

Я никогда ещё не видел такого огромного скопления людей в Спин-Болдаке. Места не осталось, тысячи и тысячи двигались к пограничному пункту, — рассказывает один из очевидцев.

Ранее США тайно вывезли афганский спецназ через секретную базу ЦРУ. В операции были задействованы сотрудники ЦРУ, дипломаты и представители Командования специальных операций США. Они информировали находившихся в Афганистане американцев и афганцев из групп риска, в том числе бойцов сил спецназначения армии страны, о более безопасном пути эвакуации.