В Дании суд снял арест с российского судна «Академик Иоффе»

Датский суд принял решение снять арест с российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе». Оно было задержано местными властями в начале ноября. Кораблю разрешили покинуть территорию страны, сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобрнауки.

Теперь от властей Дании ждут документа, подтверждающего решение о снятии ареста. Кроме того, в Минобрнауки уже ожидают возвращения судна в Россию.

О задержании российского судна «Академик Иоффе» стало известно днём 4 ноября. На борту находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Иск, на основании которого задержали судно, был подан канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd.

«Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии имени Ширшова РАН. Корабль назван в честь советского учёного-физика Абрама Иоффе и был построен в 1988 году.

Ранее сообщалось, что сумма иска канадской фирмы Ocean Expedition за научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» составляет 40 млн датских крон, или $6,22 млн. Компания обосновывает свой иск тем, что в 2018 году судно село на мель и несколько часов находилось в таком положении.

После происшествия фирме пришлось прервать начавшийся круиз и отменить все остальные. Компания считает, что инцидент произошёл по вине экипажа, который, в частности, не изучил должным образом морские карты. До этого канадская сторона подала иск на владельца судна, но не смогла взыскать с него требуемую сумму. Сейчас на российский корабль наложен обеспечительный арест, который, возможно, поможет фирме добиться возмещения убытков.