В Дании отказались идти на поводу у украинцев TV2: в Дании отказались увольнять русскую учительницу из-за конфликта с украинскими беженцами

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

В Дании руководство школы в городе Хельсингер отказалось увольнять учительницу, избавиться от которой требовали украинские беженцы, сообщает телеканал TV2. Отмечается, что преподаватель имеет русские корни и проживает в стране 30 лет, но родители украинских детей против ее присутствия в учебном заведении. Мэр города Бенедикте Кьер поддержала администрацию школы и отметил, что в Дании не принято увольнять людей по национальному признаку.

Уже на первом уроке двое украинских учеников продемонстрировали «очень грубое поведение», написав «грубые высказывания» на украинском языке в адрес датско-русского учителя. Согласно заявлению школы, к компетенции учителя, прожившего в Дании 30 лет, имеющего датское гражданство и многолетний опыт работы, вопросов нет, — сказано в публикации.

Коллектив преподавателей обратились к украинским беженца с требованием прекратить травлю. По информации журналистов, на занятиях «принят нейтралитет».

Ранее Euronews сообщил, что Европа в настоящий момент переживает новый наплыв беженцев. Журналисты, ссылаясь на данные профильного ведомства ЕС, пишут, что в 2022 году количество заявлений о предоставлении убежища увеличилось в полтора раза. В общей сложности было зарегистрировано 966 тысяч досье. Издание уточняет, что этот показатель стал максимальным с 2016 года.