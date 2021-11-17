В Дании объяснили, почему РФ доминирует над ЕС благодаря Байдену

Баланс сил в Европе кардинально изменился в пользу Москвы после того, как президент США Джо Байден решил не препятствовать запуску российского газопровода «Северный поток — 2», заявил профессор истории Хенрик Йенсон. Теперь Россия говорит с Брюсселем с позиции силы, отметил он в колонке, опубликованной датской газетой Jyllands-Posten.

Несколько лет назад ЕС мог говорить с Россией с позиции силы. Теперь это уже не так. Сегодня всё наоборот. Что-то очень важное произошло, когда Джо Байден этим летом дал зелёный свет путинскому газопроводу «Северный поток — 2». И не только для стран, через которые он проходит, — подчеркнул Йенсон.

Учёный также обвинил Москву в организации миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Теперь ЕС не может справиться с этим вызовом, поскольку слабеет не только как геополитический игрок, но одновременно в культурном и интеллектуальном плане.

Йенсон добавил, что в ведущих европейских странах в настоящее время есть мощные группы людей, считающих собственную цивилизацию «глобально вредной». Они не считают опасностью «культурное разбавление», которое вызвал увеличившийся поток беженцев с других континентов. Именно из-за их влияния европейские руководители не могут ясно видеть и принимать реалистичные решения о безопасности ЕС, заключил датский историк.

Ранее стало известно, что западные лидеры проявили слабость, когда вступили в диалог с Минском и Москвой по ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. При этом исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель практически признала Александра Лукашенко президентом, отметил он.