В CША потребовали убрать рекламный щит с Дядей Сэмом

https://static.news.ru/photo/d3e32e36-ac0f-11ea-8444-fa163e074e61_660.jpg Фото: AndyVermaut/twitter.com

Рекламный щит с изображением Дяди Сэма, находящийся в штате Вашингтон вызвал гнев в США на фоне расовых беспорядков. Его требуют демонтировать

Как сообщает «Газета.ру», более 75 000 американцев подписали петицию за то, чтобы этот билборд был убран. По утверждению петиционеров, многие шутки, которые размещаются на этом билборде, являются либо расистскими, либо каким-либо образом показывают нетерпимость к некоторым членам общества.

Ранее сторонники движения Black Lives Matter в британском Бристоле снесли памятник английскому работорговцу и филантропу Эдварду Кольстону, жившему в XVII–XVIII веках. В ходе акции против расизма её участники скинули статую с постамента.

Как писал NEWS.ru, из Капитолия в Вашингтоне могут убрать 11 статуй лидеров и солдат Конфедеративных штатов Америки. Этого требует спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси