В CША потребовали убрать рекламный щит с Дядей Сэмом

Рекламный щит с изображением Дяди Сэма, находящийся в штате Вашингтон вызвал гнев в США на фоне расовых беспорядков. Его требуют демонтировать
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Ранее сторонники движения Black Lives Matter в британском Бристоле снесли памятник английскому работорговцу и филантропу Эдварду Кольстону, жившему в XVII–XVIII веках. В ходе акции против расизма её участники скинули статую с постамента.
Как писал NEWS.ru, из Капитолия в Вашингтоне могут убрать 11 статуй лидеров и солдат Конфедеративных штатов Америки. Этого требует спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси
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