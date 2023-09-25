В Чили вырос уровень тревоги из-за активности вулкана Вильяррика

Фото: E]Jorge Villegas/Xinhua/Global Look Press

Уровень тревоги для расположенного в Чили вулкана Вильяррика повысили с желтого до оранжевого (третья степень из четырех), сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальную службу геологии и горнодобывающей промышленности страны (Sernageomin). Оранжевый уровень означает, что велика вероятность начала извержения в ближайшие недели и даже дни.

Вулкан располагается недалеко от популярного туристического курорта Пукон, в 750 километрах на юг от столицы — города Сантьяго. Он является одним из наиболее активных в Южной Америке. Ширина открытого кратера составляет 200 метров, предыдущее извержение фиксировалось в 2015 году. Тогда это события вызвало массовую эвакуацию местного населения.

4 сентября специалисты зафиксировали на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир пепловый выброс высотой 2,5 км. Пепловый шлейф после этого распространился на расстоянии до 10 километров в северо-восточном направлении.

В конце июля город Северо-Курильск в Сахалинской области накрыло облако пепла от вулкана Эбеко. Уточняется, что пепел над городом появился утром и его становилось все больше. Извержение Эбеко продолжается уже пять лет. Только в июле произошло три больших выброса.