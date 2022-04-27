В Чили стала исчезать трава из-за рекордной засухи Reuters: в Чили стала исчезать трава из-за рекордной засухи

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Из-за десятилетней засухи в столице Чили Сантьяго стала исчезать трава, сообщает Reuters. Власти города были вынуждены ограничить использование воды. В рамках борьбы с засухой в мэрии было принято решение заменить газоны в парках на искусственные. Власти также обратились к ландшафтным дизайнерам с призывом отказаться от пышных зелёных насаждений.

Отмечается, что уровень воды в каналах главного городского парка снизился на 80 процентов за последние годы. Местные муниципалитеты планируют высаживать вдоль автомагистралей растения, которые потребляют мало воды, в отличие от привычных деревьев и кустов. До засухи насаждения в парках, садах и скверах адаптировали под средиземноморский климат.

Гендиректор оператора Газотранспортной системы (ГТС) Дании и председатель Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) Торбен Брабо ранее заявил, что прогнозы Еврокомиссии по замещению газа из России, возможно, более оптимистичные, чем есть на самом деле. ПО словам эксперта, на счету каждый миллиард кубометров​​​. Он указал на то, что страны — поставщики СПГ не смогут покрыть нужды Европы в случае отказа от российского газа.

Речь идёт о специальном плане по снижению потребности в российском газе на две трети уже в этом году — REPowerEU. В рамках этого плана предполагается диверсификация поставок газа, а также ускорение развёртывания возобновляемых источников. Брабо подчеркнул, что ни США, ни Катар не смогут удовлетворить потребности европейских потребителей.