В Чили найдено дерево возрастом более 5000 лет

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Чилийские исследователи пришли к выводу, что патагонский кипарис, находящийся на территории национального парка страны, растет там более пяти тысяч лет. Это на 600 лет больше возраста действующего рекордсмена — щетинистой сосны в Калифорнии, сообщает The Guardian.

Исследование, проведенное экологом Джонатаном Баричивичем, показало, что кипарис, известный под названием Alerce Milenario, мог появиться задолго до нашей эры. По расчетам ученых, дерево может расти до 5484 лет.

Как рассказывает исследователь, он взял фрагмент ствола при помощи бура, а затем, использовав компьютерные модели, проанализировал образец.

Цель состоит в том, чтобы защитить дерево, а не попасть в заголовки или побить рекорды. Нет смысла делать большую дыру в дереве только для того, чтобы знать, что оно самое старое. Научная задача состоит в том, чтобы оценить возраст, не слишком вторгаясь в дерево, — успокоил экоактивистов Баричивич.

Тем не менее ученый не провел полный подсчет годичных колец дерева, поэтому результаты исследования официально не опубликованы.

Данный патагонский кипарис считается достопримечательностью в Чили за счёт своих размеров. Диаметр его ствола составляет 4 метра, а высота — более 60 метров.

Ранее российские учёные выяснили, для чего использовались металлические трубки возрастом более пяти тысяч лет, которые были найдены в 1897 году на Северном Кавказе в Майкопском кургане. В научной работе отмечается, что восемь золотых и серебряных трубок длиной более метра могут являться самыми древними из сохранившихся соломинками для питья в мире. Исследование было опубликовано в научном журнале Antiquity.

Учёные изначально предполагали, что трубки могли использоваться как держатель балдахина для похоронной процессии или выполнять функцию скипетра. Позже авторы работы обнаружили похожие предметы на изображениях на печатях из Ирана и Ирака, где люди используют похожие предметы для питья.