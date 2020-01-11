В придорожном ресторане чешского города Яблонец-над-Нисоу отравились угарным газом 13 человек. Основная версия произошедшего — нарушение системы газового отопления.
Медики зафиксировали повышенные показатели датчиков, измеряющих уровень СО. Сразу после этого в ресторан были вызваны работники пожарной охраны и полиции. В больницы города перевезены 13 человек, — цитирует РИА Новости представителя службы скорой помощи Михаэля Георгиева.
Он уточнил, что отравление угарным газом может быть смертельным. Его симптомы не всегда чёткие, и отравление нередко принимают за вирусное заболевание.
Как писал NEWS.ru, в Самаре пять человек были госпитализированы с отравлением угарным газом. Среди пострадавших — двое детей. Инцидент произошёл в доме на улице Гвардейской. По предварительной версии, причиной послужила неисправность газового оборудования, связанная с тем, что дымоотводящий рукав не соответствует диаметру дымохода.