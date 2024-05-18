В Черном море затонуло судно под флагом Танзании Румынская морская администрация сообщила о затонувшем в Черном море судне

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Румынская морская администрация сообщила о судне под флагом Танзании Mohammad-Z, которое затонуло в Черном море. Инцидент произошел в 26 морских милях от города Сфынту-Георге, уточняет ТАСС.

Причина крушения пока не известна, — отметили в администрации.

Сигнал тревоги поступил около 4:00 утра. Офицеры центра сразу направили в район крушения корабли Artemis и Apollo, уточнили в администрации. К месту происшествия также выдвинулись два судна пограничной полиции и два находившихся поблизости торговых судна. В администрации добавили, что с целью выяснения причин и обстоятельств катастрофы будет проведено расследование.

На борту Mohammad-Z находилось 11 человек. Девять из них оказались сирийскими гражданами, двое — египетскими. Восемь человек удалось спасти благодаря торговому судну Michel, находившемуся к месту катастрофы ближе других. Поиски трех других членов экипажа — сирийских граждан пока ведутся.

Ранее на британское судно напали неподалеку от берегов Йемена. В Управлении морских торговых операций Великобритании уточнили, что корабль подвергся атаке в 15 морских милях к востоку от порта Адена. По факту инцидента началось расследование. В Управлении морских торговых операций Великобритании порекомендовали судам в этом районе проходить с осторожностью. Большая часть йеменского побережья Красного моря контролируется хуситами.