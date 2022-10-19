В Черном море впервые за несколько месяцев обнаружили мину Турция впервые с июля обнаружила и обезвредила мину в Черном море

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Турецкий спецназ обезвредил плавучую мину в Черном море. Опасный предмет был обнаружен неподалеку от города Кыркларэли. О нахождении и обезвреживании плавучей мины сообщили в Twitter представители турецкого Министерства обороны. В Черном море подобная находка стала первой с июля.

После обнаружения плавучей мины в Черном море в районе Кыйикей/Кыркларэли в район ее нахождения были оперативно направлены подразделения боевых пловцов ВМС. Мина была безопасным способом обезврежена, — отмечается в сообщении.

Этот случай стал первым после подписанной в июле зерновой сделки. Тогда турецкие ВС были мобилизованы для борьбы со снарядами в указанной акватории. Как подчеркивал глава Минобороны Турции Хулуси Акар, для работы задействовали корабли, морскую патрульную авиацию, беспилотники и спецназ.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что зерновая сделка будет расторгнута, если будет выявлен факт использования для терактов гуманитарных коридоров, по которым вывозится зерно с Украины. Однако он отметил, что на данный момент такой информации нет.