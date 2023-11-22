В Черном море подбили катера ВМС Украины: новости СВО на утро 22 ноября ВС РФ подбили в Черном море четыре безэкипажных катера ВМС Украины

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Четыре безэкипажных катера ВМС Украины 22 ноября были обнаружены в западной части акватории Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Катера следовали в сторону Крымского полуострова, их уничтожили.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 21 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Куда отправились влившиеся в ВС РФ экс-бойцы ВСУ

Первая группа российского батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнослужащих, отправилась на боевое задание, сообщил боец с позывным Кирик. По его словам, настроение в подразделении боевое, все военные сделали свой выбор.

Он также рассказал, что в подразделении пополняется вооружение, в батальоне появились пулеметчики. В то же время Кирик признался, что за время службы на Украине никакой специальной подготовки у него практически не было — за девять месяцев службы он только трижды побывал на полигоне.

Как экипаж Т-80 поразил опорный пункт ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения на Артемовском направлении опорного пункта Вооруженных сил Украины экипажем модернизированного танка Т-80БВМ гвардейской бригады Северного флота. Танкисты российской группировки войск «Юг» накрыли противника огнем с закрытой позиции, указали в ведомстве.

В МО добавили, что слаженная работа группировки «Юг» позволила танкистам поразить минометный расчет и блиндаж с личным составом ВСУ.

Сколько позиций ВСУ поразили под Красным Лиманом

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» поразили около 30 артиллерийских позиций Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, также огнем артиллерии были накрыты три опорных пункта ВСУ.

Савчук добавил, что подразделения «Центра» совместно с артиллерией поразили штурмовые группы 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе Серебрянского лесничества. Офицер отметил, что противник потерял около 200 военнослужащих, два автомобиля и 12-миллиметровый миномет, уничтоженный FPV-дроном.

Где гремели взрывы

Взрывы произошли в Киевской области, в регионе, как и в ряде других областей Украины, была объявлена воздушная тревога. В Киевской области действовали системы ПВО. Вечером 21 ноября взрывы прозвучали и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Подробности происшествия не приводились, а местные власти ситуацию не комментировали.

Как МБР «Ярс» загрузили в шахту

Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) комплекса «Ярс» в исполнении для стационарного базирования загрузили в шахту в Козельском ракетном соединении в Калужской области, сообщили в Минобороны РФ. Процесс установки ракеты занял несколько часов.

В ведомстве рассказали, что межконтинентальную баллистическую ракету загружали в шахтную пусковую установку, используя гидравлический механизм специального транспортно-загрузочного агрегата. Козельское соединение стало первым в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которое перевооружается на комплекс «Ярс» шахтного базирования. В Минобороны добавили, что перевооружение РВСН на данный комплекс позволит повысить боевые возможности ядерных сил России.

Фото: МО РФ Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) комплекса «Ярс» в шахту

Будут ли США дальше помогать Украине

Американское правительство столкнется с рядом трудностей при оказании помощи Украине, если Конгресс США не выделит дополнительные средства, заявила первый заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс. По ее словам, без увеличения бюджетных расходов администрация страны не сможет позволить себе поддерживать поставки военной техники на прежнем уровне.

Сколько потратит ФРГ на помощь Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи общим объемом €1,3 млрд. В список поставок войдут, в частности, еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды.

В общей сложности Берлин пообещал Киеву 12 установок IRIS-T SLM. Первые три были уже переданы, четвертая, как ожидается, поступит предстоящей зимой. Вторую партию, включающую еще четыре системы, планируется передать в 2024 году.

Что сказал Рогозин о борьбе с системой Starlink

Разработка технологий для подавления принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску глобальной спутниковой системы Starlink началась еще в первой половине 2022 года, рассказал NEWS.ru сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Всех научно-технических подробностей я вам рассказать не могу, но работы с этой проблемой начались еще в мою бытность главой Роскосмоса. Уже тогда наши специалисты успешно решали эту проблему, получив в распоряжение захваченные у ВСУ терминалы Starlink», — заявил он.

В чем ошибка терминологии по БПЛА «Ланцет»

Разговоры об использовании ударного ядра в новой модификации беспилотника-камикадзе «Ланцет» вызваны путаницей в терминологии среди людей, слабо разбирающихся в военной технике, рассказал NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, «Ланцет» уничтожает вражескую технику кумулятивной струей раскаленного до состояния плазмы газа, образующейся после подрыва снаряда, при этом никакого физического «ударного ядра» не требуется.

Он пояснил, что сейчас принято защищать технику сетчатыми экранами от ударов дронов, взрывающихся при соприкосновении с целью. А новые «Ланцеты» взрываются на расстоянии от цели и точно направляют на нее кумулятивную струю благодаря имеющемуся на каждом дроне лазерному целеуказателю-дальномеру. Он позволяет точно вычислить дистанцию подрыва и направление кумулятивной струи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru БПЛА «Ланцет»

Что сказал религиовед о помилованном за участие в СВО сатанисте

Историю с помилованием члена ярославской банды сатанистов Николая Оголобяка, осужденного за расчленение четырех подростков и позже принявшего участие в спецоперации на Украине, тяжело оценить, заявил NEWS.ru глава правозащитного центра Всемирного русского собора, религиовед Роман Силантьев. Он предположил, что убийца мог раскаяться за содеянное. Специалист отметил, что пока человек жив, у него есть шансы на исправление и спасение души. Силантьев затруднился ответить, стоит ли делать исключения для таких людей, лишая их права на помилование.

Нужно ли отрегулировать отправку заключенных на СВО

Необходимо законодательно урегулировать помилование осужденных за тяжкие преступления и отправку их в зону СВО, заявила NEWS.ru правозащитница, член СПЧ Ева Меркачева. Так она прокомментировала освобождение благодаря участию в СВО Николая Оголобяка.

По мнению правозащитницы, последствия такой ситуации объективно приводят к финансовым и нравственным потерям для потерпевшего. В некоторых случаях компенсация очень нужна им для жизни, отметила она.

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