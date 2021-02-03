В США заявили, что цена на Brent может вырасти до 173 долларов

https://static.news.ru/photo/915adeb8-66c9-11eb-9266-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена на нефть марки Brent к 2050 году может подняться до отметки в 173 доллара за баррель. Такое предположение выдвинули в Минэнерго США.

Ранее стало известно, что стоимость марки Brent поднялась выше 59 долларов за баррель. Стоимость топлива продемонстрировала такой скачок впервые с 21 февраля 2020 года. Об этом стало известно в четверг, 3 февраля, из обнародованных данных торгов.

В американском Минэнерго заметили, что существует три различных сценария, по которым в данной сфере будут развиваться события. Один предполагает высокий цены на нефть, второй является реалистичным, а третий — негативным. При первом раскладе нефть марки Brent к 2050 году будет торговаться на уровне 173 доллара за баррель. Если сработает реалистичный сценарий, стоимость составит 95 долларов. При негативном цена на нефть марки Brent будет 48 долларов.

Эксперты, являющиеся авторами сценариев, опирались в собственных оценках на возможные решения ОПЕК по регулировке нефтяного рынка и действий стран, которые не входят в содружество, пишет телеканал «360».

Аналитики говорят, что укрепление нефти связано с недавним решением Саудовской Аравии сократить добычу на один миллион баррелей в день в феврале и марте. Однако ситуация не является идеальной, ведь у ОПЕК+ по-прежнему нет равновесия, не все участники соглашения выполняют обязательства.

Как ранее передавал NEWS.ru, в нефтяной компании Saudi Aramco ожидают, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу 2021 года. Об этом на конференции Energy Forvard сообщил руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими.