В Черногории четверо пострадали во время протестов

Четыре человека пострадали в ходе протестов в старой столице Черногории Цетине. Митинги проходят в городе из-за интронизации митрополита Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия. Об этом сообщает РИА Новости.

Полиция также применила слезоточивый газ для разгона протестующих и светошумовые гранаты. Граждане не спешат покидать главную площадь города. Они также заблокировали въезд в старую столицу. Уточняется, что пострадавшие в ходе разгона получили лёгкие травмы и отправлены на амбулаторное лечение.

Полиция вмешалась и пыталась разделить массу граждан на группы, несколько раз применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сотрудники МВД приказывают людям разойтись, — говорится в сообщении.

3 сентября сотрудники офиса ООН в Черногории выразили беспокойство по поводу обострения ситуации в стране, которое было вызвано интронизацией митрополита СПЦ Иоанникия и визитом сербского патриарха Порфирия. Националистические круги государства оказались недовольны таким положением дел. 4 сентября они прорвали кордоны полиции и заблокировали въезды в Цетине, чтобы не пустить в город представителей духовенства.

Ранее в Интернете появилось видео разгона боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) акции протеста афганских женщин в Кабуле.