В Чернобыльской зоне обнаружены 14 нелегальных туристов

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС украинские правоохранители обнаружили 14 экстремалов-туристов за пять дней нового года. Все они проникли на территорию незаконно.
Как сообщает Укринформ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области, все нелегалы проникли в зону, минуя контрольно-пропускные пункты. Их обнаружили у города Припять.
Полицейские обнаружили пятерых искателей экстремального туризма. Ими оказались 23-летний и 36-летний жители Винницкой области, 29-летний киевлянин, 20-летний житель Житомирской области и 20-летний одессит, — говорится в сообщении.
Ещё девять туристов-экстремалов из Киева правоохранители обнаружили вблизи сёл Полесское, Мартыновичи и возле КПП «Чернобыль-2». Самому старшему из них 32 года, а младшему — 20. Всем нарушителям грозят административные штрафы в 20-30 украинских МРОТ.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.
Как писал NEWS.ru, Минкульт Украины хочет сделать некоторые объекты Чернобыльской зоны туристическими. Сталкеры — нелегальные проводники считают, что для них ничего не изменится.
Ранее руководитель Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) Александр Ткаченко призвал добавить несколько объектов из Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сталкер заявил, что нелегальные походы будут продолжаться.