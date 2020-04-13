В Чернобыле задержали ещё одного вероятного виновника пожаров

https://static.news.ru/photo/9f7ba5d0-7dc3-11ea-b804-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

В Чернобыле задержали 37-летнего мужчину, который сжигал мусор в зоне отчуждения, из-за чего возник очаг возгорания. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения полиции оперативно установили поджигателя, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Так произошло возгорание сухостоя. При этом мужчина не вызвал пожарных и спасателей.

Как писал NEWS.ru, пожар под Чернобылем начался 4 апреля после поджога мусора и травы 27-летним жителем Киевской области. Мужчина заявил, что устроил пожар ради забавы.

Загрязнённый из-за лесных пожаров воздух из зоны отчуждения Чернобыля в ближайшее время попадёт в Киев. Тем не менее ожидаемая концентрация радиоактивного цезия-137 в украинской столице ожидается ниже опасной для людей нормы в 100 и более раз.