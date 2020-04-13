В Чернобыле задержали ещё одного вероятного виновника пожаров

В Чернобыле задержали 37-летнего мужчину, который сжигал мусор в зоне отчуждения, из-за чего возник очаг возгорания. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения полиции оперативно установили поджигателя, — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Так произошло возгорание сухостоя. При этом мужчина не вызвал пожарных и спасателей.
Как писал NEWS.ru, пожар под Чернобылем начался 4 апреля после поджога мусора и травы 27-летним жителем Киевской области. Мужчина заявил, что устроил пожар ради забавы.
Загрязнённый из-за лесных пожаров воздух из зоны отчуждения Чернобыля в ближайшее время попадёт в Киев. Тем не менее ожидаемая концентрация радиоактивного цезия-137 в украинской столице ожидается ниже опасной для людей нормы в 100 и более раз.