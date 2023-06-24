«В чем смысл?»: политик Филиппо о попытках ВСУ продолжить контрнаступление Французский политик Филиппо: о провале контрнаступления ВСУ пишут даже в США

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в Twitter заявил, что провал контрнаступления ВСУ признают уже даже в США. Политик возмутился, что Запад продолжает говорить о продвижении украинских военных, но при этом отмечает большие потери в рядах ВСУ. Филиппо задался вопросом о том, какую цель преследуют Европа и США.

Украинское контрнаступление провалилось. Об этом много пишет даже американская пресса! В чем смысл делать вид, что оно продолжается? Какая цель? Разорить нас до последнего евро и отправить украинцев на убой? — возмутился Филиппо.

Он указал на необходимость провести мирные переговоры по Украине для урегулирования конфликта.

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер рассказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать поражение из-за провала контрнаступления ВСУ. Военный отметил, что украинский лидер разными способами пытался убедить Запад в успехе операции, так как в Вильнюсе пройдет саммит стран НАТО, где Украина станет главной темой. По его словам, контрнаступление ВСУ являлось исключительно политическим решением.