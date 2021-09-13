В Чехии заявили об отсутствии готовности России к улучшению отношений
Сона Рустамова
Сона Рустамова
17:37, 13 сентября 2021
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Москва не готова к улучшению отношений с Прагой. Он подчеркнул, что внесение Чехии Россией в список недружественных стран стало шагом к эскалации. Его слова приводит Hospodářské noviny.
Министр отметил, что некоторые заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и главы МИД РФ Сергея Лаврова «очень резкие».
Мы пока все ещё находимся в этом списке недружественных стран. Я пока готовности к улучшению отношений не вижу, — отметил Кулганек.
По его словам, первым жестом, который ожидается для возможности ведения серьёзного политического диалога, станет исключение Чехии из списка недружественных России стран.
Ранее Кулганек сообщил, что российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице «находятся на точке замерзания». Он понадеялся, что в Праге не будут обсуждать вопрос о закрытии чешского посольства в Москве. Иметь дипломатическое представительство, по его словам, — практическая необходимость.