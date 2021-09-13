В Чехии заявили об отсутствии готовности России к улучшению отношений

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Только за последний месяц на Украине десятки раз говорили о возможной войне с Россией. Заявление экс-главы СБУ Игоря Смешко о печальном сценарии боестолкновений между странами является очередной спекуляцией. Об этом в интервью NEWS.ru заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его мнению, такая позиция ничего не добавляет и не убавляет к антироссийской риторике официального Киева. Она, очевидно, связана с проводящейся сейчас активной фазой российско-белорусских учений «Запад-2021». Каждый хочет пропиариться...