В Чехии заявили, что ЕС готовит новый пакет санкций против России

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились подготовить новый пакет антироссийских санкций с целью достичь скорейшего урегулирования ситуации на Украине, написал в Twitter премьер-министр Чехии Пётр Фиала. Он добавил, что будут ужесточены и расширены некоторые уже действующие ограничения.

Мы договорились о том, что будет подготовлен дальнейший пакет санкций [против РФ] <...>. Данный пакет будет нацелен на ликвидацию лазеек, [используя] которые некоторые санкции [РФ] обходит, — заявил он.

Фиала добавил, что введённые антироссийскиe санкции эффективны, они негативно отражаются на российских элитах и экономике, и чем дольшe будут они действовать, тем будут более эффeктивны.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе разрабатывается новый пакет санкций против России, который предусматривает в числе прочих введение нефтяного эмбарго. Данный пакет является пятым по счёту, с его помощью Европа рассчитывает прекратить спецоперацию РФ на Украине. Отмечается, что обсуждение ограничительных мер будет происходить в ходе серии саммитов.

Глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман заявил, что введение эмбарго на поставки энергоносителей из России было бы контрпродуктивным. По его словам, подобная мера может привести к очевидному вреду для немецких и европейских потребителей.