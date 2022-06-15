В Чехии засомневались в необходимости дальнейших поставок оружия Украине

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Дальнейшие поставки вооружения Украине затягивают вооружённый конфликт, заявили 14 июня в чешском оппозиционном движении «Свобода и прямая демократия». Его представитель Ярослав Башт высказался за мирное решение путём переговоров, передаёт EADaily.

Он отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги пытаются помочь возобновить переговоры между Россией и Украиной, чтобы найти решение ситуации.

Чехия же осуждает российскую военную операцию на Украине, страна уже отправила Киеву самоходные артиллерийские установки Dana, системы залпового огня RM-70 Grad, боевые машины пехоты и боеприпасы. Чешское правительство намерено продолжать оказывать военную и политическую помощь.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ не будут обстреливать территорию России, когда получат от Запада оружие с дальностью поражения более 100 км. Украинский лидер отметил, что имеет в виду удары по гражданским целям.

13 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Киев нуждается в поставках оружия со стороны западных стран. Украине не хватает сотен гаубиц, бронетехники, реактивных систем залпового огня и танков, подчеркнул он.