В Чехии выявили рекордное число заболевших с апреля

https://static.news.ru/photo/9b0fea3e-d948-11ea-9ed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Врачи в Чехии выявили рекордное число инфицирований коронавирусом с апреля. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

За минувшие сутки в Чехии зафиксировали 323 новых случая заражения — на 108 больше, чем 7 августа. Это является рекордным числом заболеваний с 3 апреля.

По состоянию на 8 августа всего в стране 18 060 заражены COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала число случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Показатель составил 278 тысяч человек. Ещё 6,8 тысячи от болезни скончались.

На 7 августа в мире было выявлено более 19,1 млн заражённых коронавирусом, скончались 715 тысяч пациентов. Выздороветь удалось 11,5 млн человек. Лидером по числу заражённых остаются США, второе место занимает Бразилия, третью строку — Индия. Россия расположилась на четвёртом месте.

Как писал NEWS.ru, медики из США неожиданно обнаружили необычный симптом коронавирусной инфекции. Согласно статье, опубликованной в издании The American Journal of Emergency Medicine, необычным признаком коронавируса может быть длительная икота.