В Чехии усомнились в возможности взыскать с России миллиард за взрывы

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Евросоюзу необходимо прекратить развивать негативные взаимоотношения с Россией. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил глава МИД Словакии Иван Корчок в преддверии саммита Совета ЕС на уровне глав МИД.

Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией, — сказал он. По его словам, ситуация в отношениях между странами Евросоюза и Россией очень сложная и дальнейшая эскалация не...