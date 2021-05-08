В Чехии усомнились в возможности взыскать с России миллиард за взрывы

Депутат парламента Чехии Ондржей Бенешик высказался по поводу намерения чешской стороны взыскать с России компенсацию в размере как минимум миллиарда крон за взрывы во Врбетице. По его словам, маловероятно, что Москва выплатит деньги, однако Прага должна хотя бы попытаться, сообщило Чешское телевидение.
Он пояснил, что этот процесс может быть очень трудным.
Но чешское государство должно просто попытаться с честью, потому что мы просто не можем допустить этого, — сказал он.
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