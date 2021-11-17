В Чехии умер старейший местный советский ветеран ВОВ

В Чехии умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Андреев. Он скончался в возрасте 98 лет, сообщил пресс-секретарь посольства России в республике Николай Брякин. В последние годы жизни Андреев посвятил себя работе с молодёжью, до которой доносил правду о событиях, связанных с Великой Отечественной войной, сообщает ТАСС.

Умер старейший ветеран ВОВ и непосредственный участник боев с нацистами, постоянно проживавший в Чехии гражданин РФ Анатолий Андреев. Будучи совсем юным, он встал на защиту осаждённого нацистами родного Ленинграда. В рядах Красной армии освобождал от коричневой чумы страны Европы. Война для него закончилась в Чехословакии, куда спустя много лет он возвратился, — рассказал агентству Брякин.

Посольство выразило соболезнования близким Андреева и отметило значительный вклад ветерана в сохранение памяти о подвиге красноармейцев в борьбе с нацизмом.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны предлагается компенсировать квартплату в полном объёме. Речь идёт не только о возмещении платы за содержание жилья, но и за коммунальные услуги, а также капремонт.

Автор инициативы — председатель комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его словам, такая идея уже предлагалась на рассмотрение кабмина.

Реализация компенсаций обойдётся госбюджету к 2023 году в 1,15 млрд рублей. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его принятие позволит повысить уровень жизни участников и инвалидов Великой Отечественной войны в условиях нынешнего кризиса и поднимет их правовой статус с учётом заслуг.