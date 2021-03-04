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В Чехии ребёнок скончался от коронавируса

17:39, 04 марта 2021 12
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чехии восьмилетняя девочка скончалась от COVID-19. Это первая смерть от коронавируса ребёнка в стране.

В Пльзеньском крае (на западе страны. — NEWS.ru) скончалась от коронавируса 8-летняя девочка. Это первый ребёнок в возрасте до 15 лет, умерший во время пандемии, — цитирует сообщение РИА Новости.

В целом за период пандемии в Чехии скончались 21 128 человек, из них 16 — в возрасте до 30 лет. Старейшей жертвой коронавируса стала 110-летняя женщина. Средний возраст умирающих от коронавируса составляет 78 лет.

За прошедший год коронавирусом заразился каждый десятый житель Чехии — страны с населением 10,7 млн человек. Уровень заболеваемости в государстве примерно в 10 раз выше, чем в Германии. А теперь Чехия столкнулась с новой проблемой в виде быстрораспространяющегося британского штамма коронавируса. Министр здравоохранения Ян прогнозирует рост заболеваемости до 18 тысяч случаев в сутки в течение ближайших двух недель.

В этой связи, как писал NEWS.ru, режим чрезвычайной ситуации в Чехии, введённый 5 октября 2020 года, продлевается до 28 марта 2021 года. Такое решение приняло правительство страны на внеочередном заседании.

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