В Чехии ребёнок скончался от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6525e468-7cfa-11eb-b68e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чехии восьмилетняя девочка скончалась от COVID-19. Это первая смерть от коронавируса ребёнка в стране.

В Пльзеньском крае (на западе страны. — NEWS.ru) скончалась от коронавируса 8-летняя девочка. Это первый ребёнок в возрасте до 15 лет, умерший во время пандемии, — цитирует сообщение РИА Новости.

В целом за период пандемии в Чехии скончались 21 128 человек, из них 16 — в возрасте до 30 лет. Старейшей жертвой коронавируса стала 110-летняя женщина. Средний возраст умирающих от коронавируса составляет 78 лет.

За прошедший год коронавирусом заразился каждый десятый житель Чехии — страны с населением 10,7 млн человек. Уровень заболеваемости в государстве примерно в 10 раз выше, чем в Германии. А теперь Чехия столкнулась с новой проблемой в виде быстрораспространяющегося британского штамма коронавируса. Министр здравоохранения Ян прогнозирует рост заболеваемости до 18 тысяч случаев в сутки в течение ближайших двух недель.

В этой связи, как писал NEWS.ru, режим чрезвычайной ситуации в Чехии, введённый 5 октября 2020 года, продлевается до 28 марта 2021 года. Такое решение приняло правительство страны на внеочередном заседании.