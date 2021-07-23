Чешский журналист Роман Блашко заявил, что сотрудники американского посольства в России занимаются враждебной деятельностью. Об этом пишет издание Haló noviny.

По его мнению, Вашингтон повинен в ухудшении отношений между Прагой и Москвой. Журналист считает, что на ряд чешских политиков воздействуют западные спецслужбы.

Блашко также напомнил о краже стрелочного указателя в Тверской области, который совершил сотрудник американской димписсии. Об этом случае рассказывала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Журналист назвал произошедшее «актом терроризма».

Ранее Иво Шебестик, работающий в чешском издании Časopis argumenti, высказал мнение, что некоторые чешские политики занимаются саботажем национальных интересов, поскольку пытаются поддерживать на самом низком уровне отношения с Россией. По его мнению, они хотят, чтобы чешский народ оставался брошенным, беспомощным и полностью зависимым от крупного капитала и стран Запада. Журналист отметил, что Чехия проводит неправильную политику, когда делает своим врагом страну, несравнимо больше, богаче и сильнее её.