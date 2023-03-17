В Чехии рассказали о российском «убийце» HIMARS в зоне СВО Lidovky: Москва выставила на поле боя «убийцу» американских HIMARS

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза заявил, что российская армия выставила на поле боя с ВСУ беспилотник «Ланцет», который уничтожает передовые американские ракетные комплексы HIMARS. Он добавил, что российский аппарат является де-факто аналогом американского барражирующего боеприпаса «Свичблейд». Эксперт оценил работу БПЛА и отметил, что беспилотник работает автономно и самостоятельно принимает решения на поле боя при уклонении от зенитных орудий противника и поиске целей.

Дрон-камикадзе «Ланцет» завоевал на поле боя немалое уважение. <...> «Ланцет», де-факто аналог американского барражирующего боеприпаса «Свичблейд», уничтожает украинские цели западного происхождения, в том числе американские артиллерийские ракетные комплексы HIMARS и британские БМП «Стормер», — сказал Гобза.

Он подчеркнул, что аппарат прошел стадию модернизации с учетом опыта применения в ходе специальной операции.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в ходе спецоперации уничтожили под Харьковом и в ДНР радиолокационные станции ВСУ, а также до 135 украинских солдат. За последние сутки средствами ПВО перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS, тактическая ракета «Точка-У», а также уничтожены 14 БПЛА.

Накануне в Минобороны сообщили, что за прошлые сутки потери ВСУ составили около 490 человек, семь танков, ряд гаубиц, бронированных машин и другой военной техники. Кроме того, российские истребители сбили в небе над ЛНР самолет МиГ-29 украинских ВВС.