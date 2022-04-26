В Чехии обратили внимание на напряжённые отношения Украины и ФРГ

Франк-Вальтер Штайнмайер / Фото Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Напряжённость между Украиной и Германией из-за поставок оружия растёт, передаёт Live 24 со ссылкой на чешских журналистов. По их мнению, страна ищет варианты получить вооружение везде и не всегда официально, а по успехам в этой сфере Киев оценивает своё посольство.

Украинско-немецкие разногласия уже достигли таких больших масштабов, что о них говорят в крупных СМИ. Причём их видят даже те, кому дипломатия совсем не интересна. С именем Андрей Мельник (посол Украины в Германии. — NEWS.ru) сейчас знаком даже тот, кому и в голову не пришло бы узнавать, кто является посолом Украины в Берлине, — пишет издание.

К примеру, Украина отказалась принять немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера с официальным визитом, предпочтя канцлера Олафа Шольца. Хотя и его упрекают в пренебрежении поставками вооружений, отмечают авторы.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что поставки вооружений Киеву не делают Германию воюющей стороной в конфликте на Украине. Министр добавила, что Берлин поставил Киеву большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично.

В свою очередь немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил властям ФРГ запрос на продажу Украине 88 танков Leopard 1A5. Первая партия из 22 танков может быть доставлена в течение нескольких недель. Остальная техника в случае одобрения будет поставлена на Украину до конца 2023 года.