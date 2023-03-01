В Чехии назвали самую большую ошибку Байдена Экс-замминистра обороны Чехии Новотны: сближение России и Китая является ошибкой Запада

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Бывший чешский дипломат и экс-замминистра обороны страны Яромир Новотны рассказал Radio Universum, что серьезной ошибкой Запада и американской администрации стало создание блока с участием России и Китая. Он добавил, что несмотря на годовые санкции Москва устояла. Эксперт отметил, что ограничительные меры лишь «перенаправили торговлю на восток». По его словам, Индия и Китай продолжают торговаться с Россией.

Запад гонит ее буквально в объятия Китая, потому что Киссинджеру удалось расколоть блок Советский Союз — Китай, а президенту США Джо — Байдену удалось создать блок Россия — Китай, — сказал Новотны.

Он назвал западных политиков «глупыми». Бывший дипломат подчеркнул, что в мире воцарилось «право сильнейшего» после признание Косово Западом, который таким образом разрушил всю систему международного права.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США видят повод усомниться в серьезности мирной инициативы КНР в том, что контакты китайского руководства с Россией не уравновешены их поездками в Киев. Так он прокомментировал план Китая из 12 пунктов, среди которых указано «уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран». Дипломат в очередной раз призвал Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы побудить российское руководство выполнять этот пункт.